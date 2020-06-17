 

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

17.06.2020, 13:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Мы благодарны главе белорусского государств за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы. Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Беларуси, что подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны», – сказал Мезенцев, передает РИА «Новости».

Изначально парад должен был пройти 9 мая, однако был перенесен из-за коронавируса. В итоге президент Владимир Путин принял решение провести его 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.  



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