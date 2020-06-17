Дмитрий Медведев заявил о риске финансового кризиса в зарубежных странах

17.06.2020, 13:09, Разное

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о риске финансового кризиса зарубежных стран в 2021 году. Пандемия Covid-19 спровоцировала нестабильную экономическую ситуацию в мире.

Дмитрий Медведев рассказал журналу «Россия в глобальной политике», что РФ должна быть начеку в связи с подводными течениями, а также из-за снижения спроса на экспортные товары. Зампредом Совбеза спрогнозировано и возможное давление на отечественные рынки финансов и валют. Политик акцентирует внимание на антикризисном плане по восстановлению российской экономики.

Конечно, в условиях пандемии SARS-CoV-2, по словам Медведева, финансовые прогнозы сложно сделать, однако уже сегодня малому бизнесу требуется дополнительная помощь. Поэтому нужно на уровне государства поддержать как граждан, так и компании, что поможет избежать стремительного сокращения спроса и предложения, а также предотвратит повышение уровня бедности среди российских граждан.

Чиновник назвал приоритетные задачи социально-экономической политики: это контрольно-надзорная деятельность и сохранение бюджетных обязательств, в первую очередь, инвестиционных, передаёт сайт ПолитЭксперт.