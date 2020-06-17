Борцы с расизмом по ошибке перечислили 4,4 млн долларов на «единение с полицией»

17.06.2020, 13:08, Новости дня

Фонд Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), никоим образом не связанный с одноименным общественно-политическим движением за права афроамериканцев, только за первую неделю июня собрал 4,4 млн пожертвований, информирует портал BuzzFeed.

По данным портала, фонд был основан в 2015 году 67-летним темнокожим музыкальным продюсером Робертом Рэйем Барнсом из города Санта-Кларита (штат Калифорния). При этом сам Барнс отметил, что фонд «не имеет каких-либо связей с протестным движением Black Lives Matter», информирует телеканал «360».

Впрочем, причины для создания фонда были схожие: пять лет назад бывшего мужа жены Барнса убил полицейский. Тогда продюсеру и пришла идея организовать фонд, направленный на «единение с полицией». По мнению Барнса, население должно больше доверять полицейским, тогда насилия и произвола будет меньше. Для укрепления дружеских отношений, считает он, нужно распространять соответствующие брошюры, а также регулярно проводить встречи полиции с гражданами, на которых они бы вместе пили кофе с пончиками и общались.

Впрочем, за пять лет существования организация не запустила ни одной программы и не предоставила финансовых отчетов, из-за чего суд штата Калифорния в 2019 году приостановил ее деятельность. Тем не менее, в 2020 году только с 31 мая по 5 июня фонд Барнса собрал 4,3 млн долларов, несмотря на то, что на странице, где можно сделать пожертвование, висит предупреждение, что организация не имеет отношения к BLM.

На громкое название купились и крупные компании – Apple, Microsoft и Google. Краудфандинговая платформа GoFundMe, через которую частично велся сбор средств, уже сообщила о заморозке 350 тыс. долларов, поступивших по ошибке в указанный фонд. «Мы будем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы в итоге средства оказались в правильных руках», – говорится в заявлении площадки, передает ТАСС.

Сам Барнс заявил, что готов вернуть деньги людям, которые пожертвовали их по ошибке. Однако, как утверждает продюсер, пока никто с такими претензиями к нему не обращался. Так как фонд Барнса по-прежнему не планирует запускать свои программы, «чистый» доход пойдет в счет других благотворительных фондов.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.