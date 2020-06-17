 

Число киберпреступлений в РФ за пять лет выросло в 25 раз

17.06.2020, 13:08, Новости дня

В РФ за последние пять лет в 25 раз выросло число киберпреступлений, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в стране.

«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, за последние пять лет возросло более чем в 25 раз», – цитирует РИА «Новости» документ.

Ранее в МВД сообщали, что число киберпреступлений в РФ в 2020 году выросло на 85%, при этом правонарушений, совершенных при помощи пластиковых карт, стало больше в шесть раз.

По данным правоохранительных органов, в 2019 году число зарегистрированных киберпреступлений выросло на 70%.



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