 

У президента Гондураса обнаружен коронавирус

17.06.2020, 13:00, Новости дня

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что у него диагностирован коронавирус и что он проходит лечение и будет работать дистанционно и через своих помощников.

«Как президент страны и ответственный гражданин, я хочу сообщить, что на выходных я начал испытывать определенный дискомфорт, и сегодня мне поставили диагноз – я заражен COVID-19», – заявил Эрнандес, выступая по телевидению.

Коронавирус также выявлен у жены Эрнандеса и двух его помощников. Все они проходят курс лечения.

В Гондурасе выявлено 9656 случаев коронавируса, 330 больных скончались.



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