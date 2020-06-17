Индия сообщила о гибели военных в столкновении с китайскими войсками на границе

17.06.2020, 13:00, Новости дня

Индия сообщила, что 20 ее военнослужащих погибли в столкновении с китайскими военными на спорном участке границы между двумя ядерными державами.

Это первые военные жертвы отношений между двумя странами за 45 лет.

Индийская армия сообщила, что «насильственное противостояние» произошло в долине реки Галван в западной части Гималаев в понедельник вечером, и что там были «жертвы с обеих сторон».

Представитель МИД Китая не предоставил информацию о жертвах среди китайских военных, но обвинил индийские войска в «провокационных атаках» на границе, которые привели к «серьезному физическому конфликту».

В среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил журналистам, что «стороны согласились урегулировать проблему путем диалога и консультаций».

Противостояние в долине реки Галван началось несколько недель назад, и каждая сторона обвиняла другую в проникновениях на свою территорию.