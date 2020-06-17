В шахматном порядке: принц Чарльз и герцогиня Камилла превратили визит в госпиталь в подобие игры

17.06.2020, 12:54, Разное

Режим самоизоляции смягчается во многих странах – в том числе в Великобритании, и появления представителей британской монархии на публике начинают понемногу возобновляться. Однако они разительно отличаются от выходов в свет в довирусную эпоху. Вместо рукопожатий и объятий – сцепленные руки и устное приветствие, все чинно-благородно и на большой дистанции друг с другом. Именно так прошел чуть ли не единственный за три месяца выход в свет принца Чарльза и герцогини Камиллы: пара посетила королевский госпиталь Глостершира, чтобы лично пообщаться с работниками Национальной системы здравоохранения Британии – то есть с теми, кто денно и нощно лечит больных вирусом COVID-19.

Принц Чарльз, герцогиня Камилла и работники госпиталя в Глостершире

Правда, слова “лично пообщаться” в данной ситуации приобретают совершенно иное значение. С врачами Чарльз и Камилла общались на почтительном расстоянии, а те в свою очередь – выстроились на лужайке перед госпиталем в шахматном порядке на специальных желтых точках, чтобы быть на расстоянии два метра друг от друга. Непривычную для многих ситуацию с ее негласным “вирусным” этикетом смягчил энтузиазм и хорошее настроение самого принца. Чарльз много шутил, приветствовал всех подобием индийского жеста намасте, улыбался и рассказывал докторам, как сам переболел коронавирусом и от каких его последствий страдает и сейчас. Напомним, 25 марта стало известно, что сданный принцем Чарльзом тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией. После этого старший сын королевы Елизаветы II, которому в ноябре исполнится 72 года, изолировался в своем шотландском поместье. На протяжении всей болезни он был на связи с врачами.

Один из собеседников принца, врач Джефф Миллс, рассказал о том, что Чарльз поведал ему о личной борьбе с вирусом:

Он сказал, что полностью потерял обоняние и не чувствовал вкуса еды. И что даже сейчас в какой-то степени продолжает испытывать то же самое.

Судя по настроению принца, такие осложнения после болезни его не пугают. Разглядывая стоящих перед ним на лужайке работников госпиталя, он даже пошутил:

Я думал, что будет, если я скажу кому-нибудь из них “вольно” и они выйдут из строя?

Впрочем, серьезность момента представитель британской королевской семьи также прочувствовал. Завершая свой визит, он сказал:

Это ценная возможность – воочию увидеть людей, которые, как я знаю, тратят все свое время, чтобы бороться за наши жизни, находясь на передовой линии. В буквальном смысле этого слова.

Большую часть режима самоизоляции Чарльз и Камилла провели вместе и появлялись на публике лишь во время празднования Дня победы в Великобритании. О своем опыте борьбы с вирусом принц в начале июня рассказал каналу Sky News:

Я настоящий везунчик, мне правда повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Но у меня она все же была, и я могу понять, через что проходят люди, столкнувшиеся с этой заразой. Но что меня действительно заботит больше всего, так это те, кто потерял дорогих сердцу людей из-за вируса и кто не мог быть с ними рядом в этот сложный момент. Для меня это самая страшная вещь. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы предотвратить этот кошмар,

– заявил Чарльз во время интервью.