 

Давно не виделись: Даша Жукова с дочерью Леей приготовила торт ко дню рождения музея “Гараж”

17.06.2020, 12:54, Разное

На прошлой неделе музей “Гараж” отмечал день рождения. Одному из главных центров современного искусства Москвы исполнилось 12 лет. Впервые за все эти годы обошлось без шумной вечеринки в стенах его здания в Парке Горького. По этому случаю шеф-кондитер Garage Café Лена Набиуллина поделилась фирменным рецептом сметанного торта. Сначала рецептуру протестировала команда Музея – все справились, а теперь эстафету приняли основательница “Гаража” Даша Жукова и ее 7-летняя дочка Лея.

Не совсем похоже на сметанник, но мы очень старались,

– прокомментировала результат Даша.

Российский миллиардер и владелец английского футбольного клуба “Челси” Роман Абрамович и основатель музея современного искусства “Гараж” Дарья Жукова расстались в 2017 году. Об этом пара сообщила в официальном заявлении, опубликованном на страницах ресурса Page Six.

После 10 лет совместной жизни мы приняли решение расстаться, которое далось нам с огромным трудом. Но мы остаемся рядом – как друзья, родители и партнеры в проектах, которые мы разработали вместе. Мы продолжим вместе воспитывать наших детей и сотрудничать как соучредители музея современного искусства “Гараж” в Москве и культурного центра “Новая Голландия” в Санкт-Петербурге,

– говорилось в заявлении.

Напомним, Роман и Дарья впервые стали родителями в 2009 году – у них родился сын Аарон. В 2013-м на свет появился их второй общий ребенок – дочь Лея. От предыдущего брака у Абрамовича есть еще пятеро детей.

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Публикация от Garage (@garagemca)16 Июн 2020 в 9:36 PDT



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