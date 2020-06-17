Генпрокурор заявил о высокой угрозе терроризма в России

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17.06.2020, 12:53, Новости дня

В РФ остается высокой угроза терроризма, в прошлом году количество предотвращенных терактов увеличилось на треть, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов», – сообщил Краснов в ходе заседания Совета Федерации, передает РИА «Новости».

Правоохранители начали уделять повышенное внимание вопросам обеспечения уровня антитеррористической защиты особо важных объектов и территорий. Прокуроры в стране направили почти 11 тыс. исков об устранении выявленных нарушений.

В прошлом году правоохранители предотвратили теракты в 24 регионах страны, отметил Краснов. «В качестве объектов выбирались места массового скопления людей», – сказал генпрокурор.

«Необходимо и впредь усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму, в связи с чем мы уделим дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях», – призвал он.

На прошлой неделе сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.

Во вторник директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе.



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