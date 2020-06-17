Атаман Водолацкий раскритиковал участие казаков в захвате женского монастыря

17.06.2020, 12:53, Новости дня

«Казаки всегда поддерживают порядок и дисциплину на своих территориях. Те же, кто помогает схиигумену Сергию из уважения – не понимают, что они могут быть отлучены от церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД казачий генерал Виктор Водолацкий, комментируя сообщения о том, казаки взяли под охрану захваченный клириком Среднеуральский женский монастырь.

«Моя позиция заключается в том, что любая структура – как светская, так и духовная – должна выполнять решения высшего руководства», – сказал депутат Госдумы, экс-атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий.

«Когда президент и правительство приняли решение о режиме самоизоляции для облегчения последствий распространения коронавриусной инфекции в РФ – аналогичное решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», – напомнил собеседник.

«И если ты священнослужитель – ты обязан выполнять решения Патриарха. В противном случае – снимай с себя крест, облачение, и иди митинговать на площадь», – подчеркнул казачий генерал.

«Те люди, которые помогают схиигумену Сергию из уважения, не понимают, что они являются нарушителями распоряжения Патриарха и могут быть отлучены от церкви. Сейчас все знают, что казачьи структуры не статут воспринимать такие действия Сергия, потому что он нарушает порядок и дисциплину. Потому, если кто-то вырядился в форму и назвал себя казаком – это не означает, что все казаки являются нарушителями», – резюмировал Водолацкий.

Ранее в среду в захваченный схиигуменом Сергием Среднеуральский женский монастырь прибыли сотрудники ФСБ и полиции. По словам источников, целью переговоров было оформление аналитической записки, на основании которой будут приниматься решения по этому «из ряда вон выходящему событию».

Сам схиигумен Сергий заявил, что в обитель приезжали силовики, однако, убедившись в том, что в монастыре все спокойно, покинули его.

Напомним, Сергия (Николая Романова) запретили в служении после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.

После этого в Среднеуральском женском монастыре, где служил Романов, по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). Сама настоятельница Варвара вместе сестрами покинула обитель, отказавшись разделить позицию схиигумена.

В пресс-службе епархии заявили, что схиигумен Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, ему дана возможность исправиться до следующего заседания церковного суда, которое пройдет 26 июня.

Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.