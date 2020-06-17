Солнцев высказался о ДТП с Ефремовым и о насмешках Собчак: «Это обезьяна с гранатой»

17.06.2020, 12:53, Разное

Рустам Солнцев высказал свое мнение о ДТП с Ефремовым и насмешках Ксении Собчак. Экс-участник «Дома-2» назвал коллег «обезьяной с гранатой» и «женщиной очень средних лет».

Сайт Teleprogramma.pro опубликовал интервью Солнцева, где он признал, что многие звезды шоу-бизнеса ощущают вседозволенность и злоупотребляют своим положением. Несмотря на то, что Ефремов остался простым человеком и водит автомобиль сам, без нанятого водителя, выпивший человек за рулем становится похожим на «обезьяну с гранатой».

При этом ведущий отметил, что часто появляются манипулятивные сюжеты об устроившем аварию артисте. В них звезде приписываются все грехи, а вместо иллюстрации его повседневного образа жизни демонстрируются кадры из фильмов с его участием, на которых он запечатлен с алкоголем.

Высказал свое мнение Солнцев и о Ксении Собчак, которой стало слишком много в интернете и на телевидении. Бывшая ведущая реалити-шоу, а также кандидат в президенты практически пробила дно, поэтому ей давно пора остановиться и задуматься о своих действиях. Если смыть мейкап, считает шоумен, Собчак превращается в обычную «женщину очень средних лет». Ее шутка относительно Стаса Костюшкина была абсолютно неуместной и некорректной, например, в США подобное вызвало бы волну негодования по всей стране, а сама светская львица стала бы персоной non grata для любых СМИ или мероприятий.