Скандалы: Ксения Шойгу заработала миллиард

17.06.2020, 12:52, Разное

Компании младшей дочери министра обороны России и партнеров в прошлом году заработали почти 1 млрд рублей прибыли

«Консорциум Энергоресурс» (КЭ) — строительная компания, она была зарегистрирована в августе 2017 года. 50 % — у Михаила Хряпова, бывшего гендиректора «Стройтрансгаза» миллиардера Геннадия Тимченко, 29,5 % — у Ксении Шойгу и 20,5 % — у Кирилла Демченко, согласно «Контур.Фокус». Об этом активе Ксении Шойгу писал «Век». У «Консорциум Энергоресурс» есть сайт, из которого следует, что компания построила стадионы «Волгоград Арена» и «Нижний Новгород». Между тем эти объекты возвела компания «Стройтрансгаз» Тимченко, когда ее возглавлял Михаил Хряпов. Вероятно, Хряпов участвовал и в строительстве Калининской АЭС. С 27 апреля он перестал быть гендиректором «Стройтрансгаза», эту должность занял Игорь Забиран. Хряпов же сосредоточился на собственном бизнесе. В «Стройтрансгазе» не прокомментировали уход Хряпова.

КЭ принес прибыль своим владельцам в 2018 году почти 460 млн руб. В 2019 году прибыль удвоилась и составила 930 млн руб. У компании есть офис в Дохе (Катар), где будет проведен чемпионат мира по футболу в 2022 году. В настоящее время КЭ передает свой опыт строительства стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Катаре, рассказывает сайт компании. Возможно, именно работа в Катаре стала причиной ухода Михаила Хряпова с поста руководителя «Стройтрансгаза», поскольку европейские подрядчики чемпионата мира по футболу 2022 года не стали бы рисковать, работая с топ-менеджером Геннадия Тимченко, находящегося под санкциями США.

Связаться с КЭ и задать вопрос, как компания заработала почти миллиард, нам не удалось: телефон был все время недоступен. Сама Ксения Шойгу не предоставила оперативный комментарий.

Другая компания дочери министра обороны, «Кэпитал Перформ», управляющая активами Ксении Шойгу и ее партнера Демченко, заработала в 2019 году 98 млн руб. прибыли, по данным «Контур.Фокус». «Кэпитал Перформ» — совладелец четырех компаний: ООО «Информационные технологии» (50 %), «Консорциум Энергоресурс» (50 %), ООО «Арциус» (34,8 %) и «Медпойнт24-Лаб» (34,8 %).

Связи семьи Шойгу и Геннадия Тимченко — давние. Отец губернатора Московской области Андрея Воробьёва Юрий Воробьёв работал с Сергеем Шойгу много лет, в том числе в МЧС. Зять Тимченко Глеб Франк вместе с братом губернатора Московской области Максимом Воробьёвым владели «Русской рыбопромышленной компанией» и компанией «Русская аквакультура».

Наталья Кузнецова