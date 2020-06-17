Скандалы: Греф в битве за Архангельское

17.06.2020, 12:52, Разное

Как заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи

Министерство культуры разрешило застройку огромной части территории подмосковного музея-усадьбы «Архангельское». Новый план охранных зон уже одобрен и подписан министром культуры Любимовой. Усадьба «Архангельское» построена в конце XVIII – начале XIX века и признана особо ценным объектом культурного наследия. В разные годы принадлежала Федору Шереметеву, князьям Одоевским, князьям Голицыным, князю Юсупову. Здесь бывали пять русских императоров. Роскошный парк вокруг дворцового комплекса называли подмосковным Версалем. После 1917 года на территории разместился музей, позже – корпус военного санатория и база спортклуба ЦСКА.

Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами. А со смотровой площадки знаменитого Юсуповского дворца мы скоро будем не любоваться прекрасным историческим ландшафтом, а лицезреть какую-нибудь чиновничью дачу. Собственно, они уже там есть. И новый проект, кстати, легализует все незаконные застройки в Архангельском. В свое время было возбуждено несколько уголовных дел по поводу передачи в частные руки участков территории государственного лесного фонда. Все эти дела кончились… ничем. Участки были отданы в руки чиновникам.

Усадьбу «Архангельское» окружили дачи очень известных людей вроде главы Сбербанка Грефа. И – какое совпадение! – территории, лишенные статуса охраняемых, расположены чуть ли не под окнами их загородных домов. С випами очень дружен нынешний директор усадьбы – бизнесмен Вадим Задорожный, назначенный на эту должность в 2015 году Владимиром Мединским. Задорожный и Мединский – товарищи по Российскому военно-историческому обществу.

Чиновники, конечно, заявляют, что ничего страшного не происходит.

– Мы скорректировали границы музея-усадьбы, учитывая историческую застройку территории. Они увеличились, несмотря на то, что некоторые объекты из охранной зоны были изъяты, – объясняет начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская. Федеральный Минкульт вяло оправдывается, хотя своими руками отдает исторические территории, которые призван защищать и сохранять.

«Мы согласовали застройку ландшафтов, но в согласовании написали, что надо бы их сохранять» – таков ответ Министерства культуры России.

Чиновники лгут, считают защитники «Архангельского», но их мало кто слышит. Активистов держат подальше от федеральных СМИ.

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– Под застройку отданы территории рядом с домами Грефа и Валерия Зорькина, – объясняет суть происходящего Евгений Соседов, зам. руководителя Всероссийского общества охраны памятников. – А между тем Владимир Путин дважды подписывал документы о неприкосновенности усадьбы.

Вся эта история началась почти 20 лет назад, в 2001 году, когда были утверждены зоны охраны усадьбы «Архангельское». Не прошло и года, как начались передел всех земель Московской области и настоящая война за «Архангельское». Она то затухала, то разгоралась. Был даже проект сокращения исторической территории усадьбы в 10 раз. Его удалось остановить.

Очередной проект «по отъему» возник в 2017 году. Все охранные зоны «Архангельского» предлагалось перевести в статус «достопримечательного места».

– Инициатором был Владимир Цветнов, бывший директор департамента культуры по наследию, – рассказал нам Соседов. – Сейчас Цветнов в изоляторе, под следствием по аналогичным махинациям с охранной зоной на Соловках. Война была заморожена только в 2019 году, когда отмечалось 100-летие образования музея «Архангельское». Юбилей прошел. И тут же появился вот этот новый проект сокращения охранных зон. И что удивительно, он был сделан по заказу самого музея, то есть директора Задорожного, причем за бюджетные деньги – за 4 миллиона! А еще раньше, когда Задорожный был главой Музея техники, он, чтобы получить площадь под застройку, вырубил около тысячи деревьев на аллее ветеранов в охранной зоне усадьбы. Все суды по этому поводу он проиграл, а через несколько лет был назначен уже директором усадьбы «Архангельское». И вот этот человек заказывает проект сокращения охранных зон усадьбы, которой он руководит. Поразительно!

Нынешний проект по исключению из охранной зоны огромной территории был готов минувшей зимой. Защитникам «Архангельского» с помощью вице-премьера Козака, живущего, кстати, тут же, рядом с Грефом, удалось немного притормозить процесс, дать делу огласку и попытаться найти компромисс. Но, по словам Соседова, эффект был нулевой.

– В Минкульте отделались оксюмороном – в том смысле, что мы отдаем под застройку эти территории, но при застройке нужно сохранять ландшафт. Но это же ни о чем! Это же просто отписка для отвода глаз. И что хуже всего, этот проект содержит в себе огромное количество юридических ошибок, которые, по сути, разрушают вообще всю систему охраны «Архангельского».

На сегодняшний день из усадебных земель удалось отстоять Ильинскую пойму, Лохин остров и парк Победы в селе Архангельское. Но огромные участки отданы разным влиятельным людям.

– Отрезали от усадьбы территорию Воронков с каскадом прудов, аллеей XVIII века и приватным домиком Юсупова. Выведен из-под охраны и крупный участок, который виден со смотровой площадки дворца. К тому же там находятся водоохранные зоны, снабжающие питьевой водой Москву, и что-то близко строить там было запрещено! – возмущается Соседов.

Но теперь, видимо, за качество питьевой воды в Москве никто не поручится. Ну и разумеется, теперь все незаконные застройки на территории «Архангельского» легализованы.

Защитники «Архангельского» уверены, что в этом деле есть коррупционная заинтересованность правительства Московской области, считают его «позором Министерства культуры» и собираются готовить коллективный иск.

Анна Балуева