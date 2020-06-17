Генпрокурор рассказал, как работодатели использовали пандемию
17.06.2020, 12:48, Новости дня
Недобросовестные работодатели в РФ воспользовались введенным режимом ограничительных мер из-за коронавируса, чтобы не платить сотрудникам зарплату, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях – просто их уволить», – цитирует ТАСС Краснова.
Краснов пообещал реагировать на необоснованные увольнения или невыплаты зарплат под предлогом кризиса из-за пандемии.
По его словам, в поле зрения прокуратуры находится и работа центров занятости, государственных трудовых инспекций и службы судебных приставов, а также вопросы соблюдения техники безопасности на производстве.
Также он уточнил, что в 2019 году прокуроры добились погашения задолженности по зарплатам на 27 млрд рублей.
Ранее Краснов заявил, что пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров.
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