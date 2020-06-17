Эксперт: Принятие поправок в Конституцию закроет все вопросы о целостности России

17.06.2020, 12:48, Новости дня

Принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности РФ и позволит отказаться от любых попыток «поговорить о территориальных проблемах» страны на международной арене, сообщил политик и писатель Николай Стариков.

Среди первых основных причин голосования за принятие поправок Стариков назвал введение запрета на второе гражданство и счета для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих, а также фиксацию в Конституции государствообразующего статуса русского народа.

«Третья причина сказать «Да» поправкам – Конституционный запрет на нарушение целостности территории РФ и даже на призывы к подобным действиям. … Согласно новому тексту Конституции с поправками, разговоры (переговоры) о передаче Курил Японии должны стать атрибутом прошлого. Теперь глава государства или министр иностранных дел просто не имеет права вести такие переговоры – это будет прямым нарушением Конституции», – написал он в своем блоге.

Кроме того, отметил Стариков, в новом варианте Конституции призыв «вернуть» Крым Украине также станет «прямым нарушением Основного закона».

«Принятие поправок в Конституцию развяжет руки руководству РФ на международной арене. Теперь они смогут кивать в сторону Основного закона и отвергать любые попытки «поговорить» о территориальных проблемах. Принятие поправок в Конституцию развяжет руки правоохранительным органам и общественности. Если первые будут не слишком расторопны, то вторые смогут апеллировать уже не к простому (и, возможно, спорному) нарушению закона, а к нарушению Конституции. Это значит, что призывы к расчленению страны неизбежно прекратятся после парочки наказаний наиболее ретивых ревнителей интересов чужих государств. Ведь если у РФ такие деятели хотят забрать, то ведь кому-то хотят и отдать. В международной политике не бывает вакуума власти и пустоты», – отметил он.

Стариков подчеркнул, что принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности страны в информационной сфере. «Никто не сможет более выступать с сепаратистскими инициативами, вызывая напряженность и волнуя общественное мнение. Кто попробует – отправится за решетку, туда, где самое место всем желающим уничтожения РФ путем ее расчленения», – подытожил он.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.