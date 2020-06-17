Парламент Кыргызстана утвердил Кубатбека Боронова на пост премьер-министра

17.06.2020, 12:45, Новости дня

Парламент Кыргызстана утвердил на должность премьер-министра республики Кубатбека Боронова, об этом пишет киргизская служба Радио Свобода/Радио Азаттык.

“Депутаты в ходе заседания большинством голосов утвердили кандидатуру Боронова на должность главы правительства, а также предложенные им варианты состава и структуры кабинета министров”, –рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что за проголосовали 113 депутатов, трое были против. Боронов официально вступит в должность, после того как решение о его назначении подпишет президент Сооронбай Жээнбеков.

Боронов ранее занимал пост первого вице-премьера. Вместо него назначили бывшего лидера фракции “Кыргызстан” Алмазбека Батырбекова. Также новым главой аппарата правительства стал Таалайбек Темиралиев, а начальником Госкомитета связи и информационных технологий назначили Алтынбека Исмаилова.

Боронов родился в 1964 году в селе Зергер Узгенского района Ошской области. По специальности он инженер-строитель, окончил также Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по специальности “юриспруденция”. С начала 2000-х годов работал в Министерстве экологии и ЧС, а в 2014-2018 годах был министром чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Предыдущий премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку на фоне расследования уголовного дела, связанного с продлением и переоформлением радиочастот в Кыргызстане и обвинений в коррупции.

“Дело о частотах” расследует межведомственная следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО “Скай Мобайл” (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за 1 миллион 800 тысяч долларов частоты в 200 МГц. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись “Билайну” лишь в 700 сомов (9,3 доллара), хотя реально они стоят во много раз дороже.