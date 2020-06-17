 

Прокуратура запросила 9 и 6 лет для обвиняемых по “делу Сети” Филинкова и Бояршинова

17.06.2020, 12:45, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Петербурге продолжается суд по “Делу Сети” в отношении двух фигурантов этого процесса из Санкт-Петербурга, 25-летнего программиста Виктора Филинкова и 28-летнего промышленного альпиниста Юлия Бояршинова. Прокуратура 17 июня во время прений во 2-м Западном окружном военном суде запросила для них девять и шесть лет колонии за “участие в террористическом сообществе”. 

Ранее в февраля 2020 года суд огласил приговоры фигурантам того же дела “Сети” в Пензе – семеро обвиняемых получили сроки от 6 до 18 лет тюремного заключения. Дело основывалось на показаниях лишь одного из задержанных, который признал вину, а остальные фигуранты утверждали, что их обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки.

Бояршинов, как следует из материалов дела, полностью признал вину, Филинков настаивает на своей невиновности. В Петербурге также был человек, которого судили отдельно, в “особом порядке”: антифашист Игорь Шишкин, он признал вину и дал показания против остальных обвиняемых. Шишкин уже получил 3,5 года колонии общего режима.

Филинков рассказал, что оперативники ФСБ в масках задержали его по дороге в аэропорт и вывезли в лес, где пытали несколько часов и били электрическим током  в минивэне. Его заставили выучить признательные показания об участии в ячейке “Сети” и зачитать их на камеру. Позже Филинков передал правозащитникам письменные показания о том, как его пытали и отказался от признания.

Бояршинов несколько месяцев провел в камерах следственного изолятора №6, где его несколько раз избивали: его защита также считает, что это делалось для того, чтобы добиться от него нужных показаний. Он в итоге признал вину в участии в террористическом сообществе и просил судить его в особом порядке. Но ему в этом отказали, потому что он не дал показания против других обвиняемых по делу “Сети”.

По версии следствия, “Сеть” – террористическая группировка: большинство ее участников были антифашистами и анархистами, которые якобы планировали вооруженный захват власти в России. По версии ФСБ, в “Сети” находились несколько групп: две в Пензе, “5.11” и “Восход”, одна в Беларуси и две в Санкт Петербурге – “Марсово Поле” и “СПБ1”. Но, судя по материалам дела и показаниям фигурантов, в группы были собраны люди, хотя и пересекавшиеся в реальной жизни в общих компаниях, но не всегда хорошо знакомые друг с другом.

У нескольких обвиняемых изъяли охотничьи ружья, у одного – гранаты, у одного – самодельное взрывное устройство, у двоих – пистолеты Макарова. Почти у всех фигурантов “Дела Сети” также нашли одежду и оружие для страйкбола – игровой стрельбы шариками, а их выезды на страйкбольные состязания квалифицировали как боевую подготовку.

 

 



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