 

“Невозможно налюбоваться!”: Подкаминская выставила напоказ грудь

17.06.2020, 12:37, Разное

На днях знаменитость приняла участие в необычной фотосессии на территории киностудии “Мосфильм”. В инстаграм-аккаунте Елена Подкаминская разместила кадры, где она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.

41-летняя артистка рассказала, что должна была появиться в этом наряде в одной из сцен, однако съемки отменили. “Платье осталось. Мы с Ульяной Спировой (фотографом. – Прим.ред) не растерялись. Побродили в тиши”, – поделилась звезда.

Пользователи Сети пришли в восторг от ее фигуры. Многие отметили, что на снимках Елена Подкаминская похожа на знаменитую французскую актрису Фанни Ардан. Другие же заметили ее сходство с американской знаменитостью Сарой Джессикой Паркер.

“Вы самая изящная и женственная из всех, кого я когда-либо видела”, “Многоликостью вашей красоты невозможно налюбоваться!”, “Эффектная и утонченная”, – оставили комментарии восхищенные подписчики.

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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 15 Июн 2020 в 3:38 PDT

Напомним, Елена Подкаминская приобрела известность благодаря роли арт-директора ресторана в сериале “Кухня”. Также она снялась в фильмах “О чем говорят мужчины”, “Ночные сестры” и “Андерсен. Жизнь без любви”.



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