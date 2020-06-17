 

На территории КНДР слышны взрывы

17.06.2020, 12:37, Разное

В районе Кэсонского промышленного комплекса на территории КНДР слышны взрывы и виден дым, передает RT со ссылкой на южнокорейские СМИ. По предварительным данным, произошел подрыв комплекса Межкорейского офиса связи.

Ранее стало известно о решении властей Северной Кореи прекратить работу коммуникационной линии с Южной Кореей. Кроме заявлений о том, что Пхеньяну нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров, в стране сообщили о рассмотрении возможности ввести войска в демилитаризованную зону.



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