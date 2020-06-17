Задержан участник перестрелки в Ингушетии

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17.06.2020, 12:30, Новости дня

Правоохранители задержали одного из участников перестрелки в Назрани, в которой погибли четыре человека, информирует региональное следственное управление СК.

«В настоящее время в порядке статей 91, 92 УПК РФ следствием задержан один из участников конфликта. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между местными жителями.

Сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате этой перестрелки. По предварительным данным, инцидент произошел из-за земельного конфликта. Возбуждено уголовное дело, в Назрани усилены меры безопасности.



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