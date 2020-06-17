 

Наташа Королева и Тарзан из-за пандемии решили закрыть бизнес

17.06.2020, 12:30, Разное

Российская певица Наташа Королева призналась, что ее совместный бизнес с супругом Тарзаном закрылся из-за пандемии коронавируса. Им пришлось отказаться от салона красоты и спортзала, открывать их они в ближайшее время не планируют, отметила исполнительница.
Но, несмотря на трудный период, Наташа Королева не отчаивается. Более того, сравнивая наши дни и 90-е годы, певица заявила, что раньше было намного хуже. Существовала карточная система, бандиты постоянно устраивали разборки, даже комендантский час в Москве вводили, напомнила Наташа Королева.

Сейчас мама исполнительницы живет в Майами, где уже постепенно смягчают режим самоизоляции. Певица вместе с Тарзаном ранее жаловалась на плачевное финансовое положение, но зарплату своему коллективу она платит исправно уже два месяца. Наташа Королева считает, что не может отказаться от обязательств перед людьми, с которыми она работает не первые год.



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