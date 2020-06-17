Кетамин полностью «выключил» мозг овец в ходе эксперимента

17.06.2020, 12:25, Разное



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минуты

Своими выводами исследователи Университета Кембриджа (University of Cambridge) поделились в журнале Nature. В ходе эксперимента ученые давали овцам разные дозы кетамина, от очень низких — 3 миллиграмма на килограмм веса, до максимальных — 24 миллиграммов. Спустя две минуты после введения самой большой дозы электроэнцефалография (ЭЭГ), сделанная с помощью вживленных электродов, показала полное прекращение мозговой активности в коре больших полушарий животных. Через несколько минут мозг овец снова «оживал» и возвращался к нормальным показателям.

«Это было не просто снижение мозговой активности. После высокой дозы кетамина мозг животных полностью остановился, а через несколько минут заработал снова, как будто его включили и выключили», – утверждает соавтор исследования, нейробиолог Дженни Мортон (Jenny Morton). Она добавила также, что мозговая активность не была полностью прекращена, иначе животные не смогли бы дышать. Механизм, вызывающий такой эффект, еще предстоит изучить.

В своей статье исследователи подчеркивают, что подобное явление ученые наблюдают и описывают впервые. Они назвали этот феномен «ЭЭГ-дыра» (EEG hole).

Полученные данные наглядно демонстрируют, что действие кетамина на мозг еще недостаточно изучено. Нейроактивный препарат был синтезирован в 60-х годах прошлого века и в течение несколько десятилетий широко применялся в медицине в качестве обезболивающего и седативного средства как для людей, так и для животных. В последние годы кетамин начали применять для лечения других расстройств, в том числе депрессии, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и мигрени.

Известно также, что в больших дозах препарат может вызвать сильное диссоциативное и кататоническое состояние с сильными галлюцинациями, похожее на переживания при смерти. Это состояние называется К-дырой (k-hole) и, по мнению исследователей Университета Кембриджа, полное прекращение мозговой активности у овец вызвал схожий механизм действия препарата.