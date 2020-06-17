Сутулова обиделась на создателей первой части сериала “Содержанки”: Меня очень мало

17.06.2020, 12:23, Разное

“В первой части меня очень мало. Я, конечно, обиделась и

расстроилась”, – сказала Сутулова в свежем интервью. Ольгу не устраивал такой

порядок вещей, поэтому она могла с легкостью отказаться от участия во втором

сезоне “Содержанок”.

По словам артистки, работу в теленовелле она получила при странных обстоятельствах. Режиссер первой части проекта Константин

Богомолов пригласил ее в кафе на беседу. Параллельно решалась судьба

художественного руководителя МХТ, поэтому кинематографист метался между

заседанием и Сутуловой.

Встреча затянулась на три часа. Все

это время Ольга наблюдала, как режиссер бегает туда-сюда. Артистка уверена: Богомолов взял ее исключительно из уважения и в качестве извинения, ведь она ждала его очень долго.

Богомолов приметил Сутулову в фильме “Троцкий”. Режиссеру

понравилось, как смело актриса разделась в кадре. Константин выбирал в свой проект решительных женщин. “Так началась моя карьера эротической артистки”, – сказала

Ольга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olga Sutulova (@olgasutulova) 15 Сен 2019 в 7:55 PDT

Интересно, что режиссер почти ничего не рассказал актрисе о ее

роли в сериале “Содержанки”. Сутулова согласилась на работу, поддавшись обаянию

киношника. Константин очаровал знаменитость.