 

Сутулова обиделась на создателей первой части сериала “Содержанки”: Меня очень мало

17.06.2020, 12:23, Разное

“В первой части меня очень мало. Я, конечно, обиделась и
расстроилась”, – сказала Сутулова в свежем интервью. Ольгу не устраивал такой
порядок вещей, поэтому она могла с легкостью отказаться от участия во втором
сезоне “Содержанок”.

По словам артистки, работу в теленовелле она получила при странных обстоятельствах. Режиссер первой части проекта Константин
Богомолов пригласил ее в кафе на беседу. Параллельно решалась судьба
художественного руководителя МХТ, поэтому кинематографист метался между
заседанием и Сутуловой.

Встреча затянулась на три часа. Все
это время Ольга наблюдала, как режиссер бегает туда-сюда. Артистка уверена: Богомолов взял ее исключительно из уважения и в качестве извинения, ведь она ждала его очень долго.

Богомолов приметил Сутулову в фильме “Троцкий”. Режиссеру
понравилось, как смело актриса разделась в кадре. Константин выбирал в свой проект решительных женщин. “Так началась моя карьера эротической артистки”, – сказала
Ольга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olga Sutulova (@olgasutulova) 15 Сен 2019 в 7:55 PDT

Интересно, что режиссер почти ничего не рассказал актрисе о ее
роли в сериале “Содержанки”. Сутулова согласилась на работу, поддавшись обаянию
киношника. Константин очаровал знаменитость.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / “Полчаса поёшь и поздравляешь”: Валерий Сюткин рассказал об онлайн-корпоративах на самоизоляции

24.05 / Мнение: Лучший президент в истории Украины

19.05 / Мнение: Прекрасный президент прекрасной России будущего!

19.04 / Тимати дерзко ответил на вызов Насти Ивлеевой

09.05 / Бабкина впервые запела после известия о тяжелой болезни

16.06 / Ученые объяснили причину лучшей переносимости коронавируса детьми

31.05 / В Weibo появилось фото неизвестного смартфона Xiaomi с огромным экраном

14.05 / Эксперты назвали самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала

29.04 / Уфолог из России раскритиковал опубликованный Пентагоном снимок НЛО

31.05 / Почему в парке Саванны (США) не советуют гулять с младенцами?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска