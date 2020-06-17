Сутулова обиделась на создателей первой части сериала “Содержанки”: Меня очень мало
17.06.2020, 12:23, Разное
“В первой части меня очень мало. Я, конечно, обиделась и
расстроилась”, – сказала Сутулова в свежем интервью. Ольгу не устраивал такой
порядок вещей, поэтому она могла с легкостью отказаться от участия во втором
сезоне “Содержанок”.
По словам артистки, работу в теленовелле она получила при странных обстоятельствах. Режиссер первой части проекта Константин
Богомолов пригласил ее в кафе на беседу. Параллельно решалась судьба
художественного руководителя МХТ, поэтому кинематографист метался между
заседанием и Сутуловой.
Встреча затянулась на три часа. Все
это время Ольга наблюдала, как режиссер бегает туда-сюда. Артистка уверена: Богомолов взял ее исключительно из уважения и в качестве извинения, ведь она ждала его очень долго.
Богомолов приметил Сутулову в фильме “Троцкий”. Режиссеру
понравилось, как смело актриса разделась в кадре. Константин выбирал в свой проект решительных женщин. “Так началась моя карьера эротической артистки”, – сказала
Ольга.
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Интересно, что режиссер почти ничего не рассказал актрисе о ее
роли в сериале “Содержанки”. Сутулова согласилась на работу, поддавшись обаянию
киношника. Константин очаровал знаменитость.
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