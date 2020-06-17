В РФ подорожали два кроссовера марки Chery

17.06.2020, 12:16, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Chery объявил об удорожании кроссоверов на рынке России.

В частности, теперь изменение ценников коснулось стандартных версий популярных паркетников Tiggo 4 и Tiggo 7, на которые стоимость увеличилась на 10 тысяч рублей. Кроме того, в базовом исполнении младшей модели 2019 года цена достигла 930 тысяч рублей, тогда как более современное исполнение автомобиля оценивается производителем в 980 тысяч рублей.

Также следует отметить, что модель получила 2-литровый мотор на 122 л.с. мощности. Более крупная версия Tiggo 7 продается на российском рынке по цене от 1,3 миллиона рублей. Из технических параметров сообщается, что новинка продается с 1,5-литровым двигателем, мощность которого достигает 152 л.с.