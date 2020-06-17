 

Компания Kia готова представить новый кроссовер Sonet

17.06.2020, 12:16, Новости дня

Компания Kia в ближайшее время запланировала презентацию полноразмерного кроссовера Kia Sonet.

К настоящему времени известно, что транспортное средство превзойдет по стоимости другую популярную модель Hyundai Venue. Из технических характеристик автомобиля известно, что здесь предусмотрен 1,2-литровый бензиновый мотор, который выдает 83 л.с. мощности. Также заявлено, что в продажу поступят и другие модификации, которые имеют турбированные или дизельные двигатели. Новый паркетник получит 7-ступенчатую коробку передач.

Уже в стандартной комплектации новый кроссовер имеет 6 подушек безопасности, а также современный мультимедийный комплекс и ряд других продвинутых систем. Также нужно отметить усиленные системы безопасности, включая предотвращение столкновений. Выход на рынок состоится к осени текущего года.



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