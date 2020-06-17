Религиовед дал оценку захватившему женский монастырь схиигумену Сергию

17.06.2020, 12:16, Новости дня

«Отца Сергия терпели достаточно долго, но терпение иссякло, когда он начал проклинать людей за соблюдение режима самоизоляции. Думаю, рано или поздно он сдаст свои позиции», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя захват Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием, который ранее называл коронавирус «псевдопандемией».

«Схиигумен Сергий известен как духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской. Причем у его известности было два пика. Первый – когда он вместе с Поклонской защищал честь царя Николая II из-за фильма «Матильда». Второй – когда на фоне коронавируса он радикализировался и начал делать высказывания такого рода, которые привели к запрету его служения», – напомнил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Сейчас Сергий фактически пошел ва-банк. Думаю, он будет отлучен от церкви и лишен сана священника», – предположил Лункин. Собеседник также отметил, что окружения Сергия – это «секта» и «маргинальное явление». «Такого рода фундаменталистов радикального толка немного. Они часто делают яркие, радикальные и безответственные заявления. Больших движений за ними не стоит», – отметил эксперт.

«Сергия в РПЦ терпели достаточно долго. Это говорит о том, что в рамках РПЦ существует определенное свободомыслие. Но терпение иссякло, когда Сергий начал всех проклинать за соблюдение режима самоизоляции и предавать анафеме представителей власти», – продолжил религиовед.

«Сейчас очевидно, что его идеи вышли за рамки церковного мировоззрения и переходят в разряд экстремизма. Поэтому в отношении Сергия было возбуждено дело», – отметил эксперт.

«Думаю, у Сергия ничего не получится, учитывая его маргинальный и скандальный образ. Сейчас все шокированы захватом женского монастыря, но рано или поздно он сдаст свои позиции», – заключил Лункин.

Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре, где служил Сергий (Николай Романов), по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).

Самого Сергия лишили права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.

Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

В среду настоятельница Среднеуральского женского монастыря монахиня Варвара вместе сестрами покинула обитель, отказавшись разделить позицию схиигумена Сергия.

В РПЦ уточнили, что Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, ему дана возможность исправиться до следующего заседания церковного суда, которое пройдет 26 июня.