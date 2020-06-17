 

Складной смартфон Motorola Razr подешевел на 500 долларов

17.06.2020, 12:16, Новости дня

Компания Motorola сообщила о снижении стоимости нового складного смартфона Motorola Razr.

Теперь цена на девайс составляет 999 долларов, тогда как первоначальная стоимость устройства достигала 1500 долларов. Напомним, смартфон Razr получил основный дисплей с диагональю 6,2 дюйма при разрешении 2142 на 876 точек, а также внешний экран на 2,7 дюйма. Емкость батареи модели составляет 2510 мАч. Кроме того, смартфон функционирует на базе Qualcomm Snapdragon 710 с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Также следует выделить, что девайс имеет 128 гигабайт встроенной памяти. Основная камера получила сдвоенный объектив на 16+5 мегапикселей. Смартфон получит поддержку быстрой зарядки. На протяжении всего времени с момента начала продаж поступали жалобы относительно звуков при сгибании корпуса устройства.



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