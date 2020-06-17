Мнение: Послание от Ким Чен Ына

17.06.2020, 12:15, Разное



Примерно так выглядит итог северо-корейской политики Трампа. Неоднократно похороненный товарищ Ким Чен Ын шлет пламенный привет.

Фотографии уничтожения центра межкорейской связи https://colonelcassad.livejournal.com/5952137.html на территории КНДР.

СМИ и гос.органы КНДР заявляют, что это должно послужить ясным сигналом для Южной Кореи и продемонстрировать решительность Пхеньяна.

Тем не менее, несмотря на громкие заявления, Северная Корея войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей пока не вводит.

Вместе с тем, Пхеньян заявил, что намерен также ввести войска в промышленную зону Кэсон, где ранее реализовывались межкорейские проекты.

Также КНДР возобновит сухопутные и военно-морские учения, в том числе и недалеко от границ с Южной Кореей. Эти учения были прекращены после договоренностей о последней разрядке.

Все происходящее в ЦТАК называют "первым этапом". После его реализации, Северная Корея намерена посмотреть, как будут действовать "некомпетентные и безответственные власти Южной Кореи", которые должны заплатить цену за то, что сорвали переговоры. Выглядит как недвусмысленное требование извинений и уступок.

Возобновлять переговоры, в том числе и с специальным посланником президента Южной Кореи КНДР не хочет (Пхеньян ответил отказом на запрос Сеула о посылке спец.делегатов для экстренных переговоров), так как она не позволит Южной Кореи действовать так, как будто ничего не произошло.

Фактически, деятели запускавшие антикоммунистическую пропаганду через границу, дали Ким Чен Ыну удобный повод покончить с очевидно бессмысленным переговорным форматом и свалить ответственность за срыв переговоров на Южную Корею, которая вынуждена оправдываться за пропагандистов засылавших листовки и Библии на воздушных шарах. Как только удобный повод подвернулся, Пхеньян начал действовать решительно, всячески упирая на то, что договоренности сорвала Южная Корея (что очевидно, потому что пропаганда запускалась с территории Южной Кореи в условиях действующих обязательств Сеула не делать этого) и его текущие действия полностью оправданы. Разумеется эта позиция обращена как на северокорейское общество, так и вовне.

Война, несмотря на риторику, пока что выглядит маловероятной, разве что если у кого-то сдадут нервы и он совершит какую-нибудь глупость или США решат подогреть конфликт. Хотя возможности локальных стычек и силового выпуска пара я бы не исключал.

КНДР очевидно первой нападать не будет, она собственно с 1953 года ни с кем серьезно не воевала и ни на кого не нападала. Но если ее тронут, она конечно ответит, в первую очередь нанеся удары по Сеулу, которому даже без ядерного удара придется несладко, о чем в курсе все заинтересованные стороны.

Южная Корея, тоже явно не заинтересована в силовой эскалации, поэтому она скорее всего будет стремиться притушить градус риторики из Пхеньяна путем увещеваний и косметических уступок.

Скорее всего, после очередного этапа эскалации (в значительной степени вербальной), мы увидим некоторое смягчение, которое впрочем не вернет ситуацию к медовому месяцу Ким Чен Ына с Трампом и южнокорейским президентом – этот поезд уже ушел. Вряд ли до выборов в ноябре Трамп сможет показать что-то существенное в отношении его переговоров с "ракетным человеком", который в ближайшие месяцы, помимо прочего, может отметиться запусками новых баллистических ракет.

Разумеется, после произошедшего, вопрос денуклеаризации КНДР будет отложен в долгий ящик, что позволяет КНДР добиться одной из стратегический целей – за последние годы Пхеньян просто заболтал эту проблему и все уже привыкли, что у Кима есть большая ядерная дубинка, хотя еще лет 5 назад дипломаты и мейнстримовые СМИ рассказывали, что никто не позволит КНДР иметь ядерное оружие. Как видим, если очень сильно захотеть, то все возможно, особенно если Китай не возражает. Ну а в условиях выхода США из международных договоров по контролю над вооружениями и разрушении всей архитектуры международной безопасности, только самоубийца будет отказываться от ядерного оружия. Ким Чен Ын на самоубийцу совсем не похож.