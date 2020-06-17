Смертельное дело. Устроившему массовое ДТП на М-5 водителю грозит 7 лет тюрьмы

17.06.2020, 12:10, Новости дня

Стали известны подробности страшной аварии на трассе М-5 "Урал" под Челябинском. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает ГТРК "Южный Урал".

Напомним, массовое ДТП случилось в Катав-Ивановском районе перед мостом, на котором проводились дорожные работы. На участке, где было введено одностороннее движение и выставлены ограничения, грузовик на большой скорости влетел в 5 ехавших перед ним автомобилей. Удар оказался настолько сильным, что легковушки буквально превратились в груду металлолома.

В результате погибли двое человек — пассажир и водитель одной из машин. Кроме того, пострадали еще 6 человек, находившихся в других автомобилях, уточнили в областном главке полиции.

"СК возбудил уголовное дело по статье 264 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц", – уточнили в областном управлении МВД.

В настоящий момент водителя грузовика задержали. Решается вопрос о мере пресечения. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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ГТРК "Южный Урал"