Медик поставил под сомнение «научный прорыв» в лечении коронавируса

17.06.2020, 12:09, Разное

Владислав Митрохин прокомментировал результаты исследований британских ученых. Он рассказал, что стероид дексаметазон препарат не новый, но его использование в лечении COVID-19 можно считать новшеством.

Доктор сообщил, что лекарство стероид дексаметазон давно зарегистрирован в РФ и его используют уже около 30 лет. Новшеством можно считать его использование или регистрация для лечения коронавируса. Для понимания его эффективности, необходимо все результаты исследований, ставшее основой его регистрации, досконально изучать.

Специалист отмечает, что препарат чаще всего использовали как стероид, чтобы улучшить физические качества людей. Также он заявил, что при лечении дексаметазоном лекарство должно быть зарегистрировано по показанию от COVID-19 в каждой стране отдельно.

Раньше ВОЗ рассказали о научном прорыве в клинических испытаниях стероида дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции. Британские доктора узнали, что лекарство на 35% уменьшает риск смерти больных, которых подключили к ИВЛ.