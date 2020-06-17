Семилетний мальчик ранил ножом избивавшего мать отца в Подмосковье

17.06.2020, 12:08, Новости дня

В Подмосковье малолетний мальчик ударил ножом своего отца, который избивал мать, информирует ГСУ СК по региону.

«В одной из квартир в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры начал избивать и душить свою 37-летнюю супругу. На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын, который, чтобы защитить мать, нанес отцу проникающее ножевое ранение спины. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи. Женщина сообщила, что у нее с супругом в течение 10 лет не прекращаются конфликты из-за того, что тот злоупотребляет алкоголем. По этому факту следователи также организовали проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов профилактики.

Ранее в мае в Петербурге 8-летний мальчик с ножом в руках попытался защитить мать от пьяного 44-летнего отца, и нанес ему несколько поверхностных ранений.