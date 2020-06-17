Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму

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17.06.2020, 12:08, Новости дня

Постояльцам крымских санаториев необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса, однако при заезде в гостиницу такие справки не понадобятся, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Приезжающий в санаторный комплекс должен привезти с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусом, в то время, когда в гостиницы такая правка не нужна», – цитирует РИА «Новости» Аксенова. 

По его словам, еженедельное тестирование персонала осталось в санаториях, в гостиницах и отелях персонал тестируется только на момент захода на работу. 

При этом Аксенов отметил, что в Крыму сохранится обязательная обсервация для всех приезжающих из-за границы. 

Кроме того, глава Крыма уточнил, что в республике к открытию готовятся 440 пляжей, которые уже протестированы с точки зрения безопасности.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменили режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан России. Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля. 

Глава минкурортов Крыма Вадим Волченко заявлял, что принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 



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