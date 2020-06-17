 

Рада приняла закон, позволяющий общинам устанавливать собственные градостроительные правила и ограничения

17.06.2020, 12:07, Новости дня

17 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об изменениях в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты изменений относительно планирования использования земли. Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

После обсуждения законопроект поддержали 320 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу сказано, что его принятие позволит обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов; усовершенствовать управление в сфере градостроительной деятельности и землеустройства; упростит выполнение топографо-геодезических и картографических работ для нужд территориального планирования; будет способствовать развитию автоматизированных систем управления ресурсами, комплексному сохранению полноценной жизненной среды, окружающей среды и культурного наследия, а также позволит эффективно использовать и охранять все земли в пределах у всех земель в пределах объединенной территориальной общины (ОТО).

На сайте Рады отметили, что положения закона предусматривают образование в ОТО собственных органов градостроительства и архитектуры, “которые смогут устанавливать градостроительные условия и ограничения на всей территории общины”.

В первом чтении законопроект был принят Радой 12 декабря 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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