 

19 июня мэры украинских городов презентуют новую партию – СМИ

17.06.2020, 12:07, Новости дня

В пятницу, 19 июня, состоится официальная презентация партии мэров украинских городов. Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает ZN.UA.

По данным издания, среди организаторов проекта мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, а также Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

Отмечается, что вместе с презентацией новой политической силы будет объявлена программа действий. Помимо этого, организаторы проекта пригласят на переговоры всех коллег из других городов. Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании данного проекта, однако будет в числе приглашенных на презентацию партии мэров. 

“Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов”, – сообщает ZN.UA.

Издание также уточнило, что речь идет об общенациональном проекте, который собирается отстаивать интересы местного самоуправления. При этом на 3 июля уже назначен съезд новой партии.

“Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех. В партии будет крыло ОТГ. Представители мелких громад очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись”, – подчеркнул источник издания.

По имеющейся информации, для реализации проекта использована партия “Нова європейська Україна”. Ее перерегистрировали в Днепре и переименовали в “Пропозицію”.

В мае произошел конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который анонсировал смягчение в городе карантина, вопреки решению Кабинета Министров.

Глава государства в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

9 июня Зеленский назвал сепаратизмом бунт мэров городов против решений центральной власти.

“Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией”, – сказал президент.

В ответ Филатов заявил, что мэры украинских городов “не знают, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Стало известно о возможном уходе гендиректора «Туполева»

25.05 / Захватившему отделение банка в центре Москвы предъявлено обвинение

11.06 / Четверг стал самым жарким днем в Москве за год

28.04 / Зеленский анонсировал снижение ставок по ипотеке до 10%

07.06 / МЧС ответило США на предложение о помощи в Норильске

14.04 / СТРАНА – разрыв связей с Россией оставил украинский «Южмаш» без денег и заказов

13.06 / Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

28.04 / ЕС осудил действия Хафтара в Ливии

17.05 / После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный

20.05 / Сутки на Донбассе. Боевики 10 раз открывали огонь, ВСУ стреляли в ответ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска