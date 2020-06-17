19 июня мэры украинских городов презентуют новую партию – СМИ

17.06.2020, 12:07, Новости дня

В пятницу, 19 июня, состоится официальная презентация партии мэров украинских городов. Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает ZN.UA.

По данным издания, среди организаторов проекта мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, а также Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

Отмечается, что вместе с презентацией новой политической силы будет объявлена программа действий. Помимо этого, организаторы проекта пригласят на переговоры всех коллег из других городов. Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании данного проекта, однако будет в числе приглашенных на презентацию партии мэров.

“Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являются членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов”, – сообщает ZN.UA.

Издание также уточнило, что речь идет об общенациональном проекте, который собирается отстаивать интересы местного самоуправления. При этом на 3 июля уже назначен съезд новой партии.

“Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех. В партии будет крыло ОТГ. Представители мелких громад очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись”, – подчеркнул источник издания.

По имеющейся информации, для реализации проекта использована партия “Нова європейська Україна”. Ее перерегистрировали в Днепре и переименовали в “Пропозицію”.

В мае произошел конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который анонсировал смягчение в городе карантина, вопреки решению Кабинета Министров.

Глава государства в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

9 июня Зеленский назвал сепаратизмом бунт мэров городов против решений центральной власти.

“Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией”, – сказал президент.

В ответ Филатов заявил, что мэры украинских городов “не знают, как достучаться и объяснить, что сильное местное самоуправление – не враг центральной власти, а спасательный круг для нее”.