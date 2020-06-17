Личное: Хайп на коллагене

17.06.2020, 12:06, Разное

Некоторые мои знакомые повёрнуты на приёме питьевого коллагена. В отчаянной надежде выглядет моложе эти женщины за 30 (ну, или под 40) с упорством религиозных фанатиков сыпят этот порошок в смузи, воду, молоко и даже кофе.



Фото: istockphoto.com

Лет в 25 любая из вас столкнулась или неизбежно столкнётся со снижением выработки коллагена в организме. Поначалу это будет не так заметно: потеря составит примерно 1% в год.

Однако уже к 30 годам результат снижения выработки коллагена будет налицо в прямом смысле этого слова: первые признаки птоза, первые морщинки. Всё это правда.

Означает ли это, что коллаген можно и нужно принимать вовнутрь?

Давайте разбираться.

Что такое коллаген?

Коллаген — это белок. В коже этот белок выполняет функцию канатов. С возрастом, как я уже сказала выше, выработка коллагена снижается. Канаты просто-напросто рвутся.

Наглядно это выглядит так:



Возраст и коллаген. Фото: Соцсети

Те, кто до этого допёр, скупают сыворотки и кремы, на упаковке которых имеется слово collagen. Граждане, считающие себя более продвинутыми, принимают коллагеновые добавки.

Однако подавляющее большинство коллагеновых добавок не усваиваются человеческим организмом. А многие из них и тупо вредны, так как сделаны из костей и хрящей накаченных антибиотиками коров и поросят или рыб, в организме которых содержится ртуть.

Нет, рыбу есть можно, но не каждый день и не в больших количествах. Фигаря каждый день в кофе или молоко морской коллаген, вы, скорее всего, фигарите в себя и ртуть. Очень много ртути.

При этом гарантии того, что добавка усвоится вашим организмом, повторю, нет никакой. Тот же редкий коллаген, который всё-таки усвоится, вовсе необязательно пойдёт на омоложение вашей кожи. Скорее всего, не пойдёт.

Поймите: не вы решаете, куда направить коллаген — в кожу ли, в кости ли, в хрящи ли. Это решает ваш организм. И с большой долей вероятности ваш организм решит пустить коллаген из добавок на более практичные, чем омоложение лица, нужды: на укрепление хрящей, например.

Возникает вопрос: что делать? Где всё-таки взять коллаген, который пойдёт на омоложение кожи?

В самой коже и взять.

Выработку коллагена лучше всего стимулировать изнутри. Это лучше всего делать с помощью диодного лазера.

Энергия лазерного импульса проникает глубоко под кожу, активизируя выработку коллагена и эластина.

Что нужно от вас помимо прохождения процедуры омоложения диодным лазером?

Достаточное потребление белка в сутки. Для здорового человека — это, в среднем, 1 грамм белка на килограмм веса, но не более 30 граммов в один приём пищи. Больше просто организм за раз не усвоит. Больше 2 грамм белка на килограмм веса в сутки тоже потреблять не имеет смысла, даже при серьёзных силовых тренировках.

Чтобы было, что активизировать лазером, в вашем организме должно быть достаточно белка, логично? Диодный же лазер поможет активизировать выработку коллагена именно в коже, а не пустить белок на другие нужды.

Немного белка на завтрак, обед и ужин и омоложение кожи диодным лазером — вот самый эффективный, на мой взгляд, метод повышения содержания коллагена, а не разведение последнего в стакане с водой.

Тем, кто живёт в Москве, повезло: в медицинских центрах Epilas диодное омоложение проводится на лазерах новейшего поколения из Германии и руками дипломированных врачей, а не полуподвальных косметологов без высшего медицинского образования.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Будьте по-настоящему молодыми, а не жертвами беспощадного маркетинга добавок, производители который сейчас тупо хайпятся на коллагене.

Что делаете для поддержания молодости кожи? Делитесь своими секретами красоты.

С удовольствием послушаю.