Вирусолог раскритиковал заявление ВОЗ о научном прорыве в лечении COVID-19

17.06.2020, 11:53, Новости дня

Дексаметазон, который согласно британскому исследованию, лечит тяжелых больных коронавирусом, подходит не всем пациентам, поскольку имеет определенные побочные действия, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали «научным прорывом» исследование команды в Оксфордском университете в Великобритании о применении дексаметазона для лечения пациентов с тяжелыми формами коронавируса нового типа. Данный препарат также используется при отеке мозга, воспалительных заболеваниях глаз, а также для борьбы с некоторыми видами рака.

«Нашим врачам не стоит бежать применять ко всем тяжелым больным этот препарат, это никакой не прорыв. До конца пока он не исследован. У нас другие похожие препараты используют, которые тоже отлично работают. Просто гормональные, кроворазжижающие лекарственные средства (гепарин) очень хорошо действуют. То есть здесь никакой сенсации нет. Да, для некоторых пациентов это подойдет, но здесь нужно внимательно смотреть, кому и в каком состоянии его надо давать, потому что он имеет и побочные действия», – говорит Зверев.

В инструкции к дексаметазону в числе побочных эффектов указаны тошнота, рвота, панкреатит, повышение давления, тромбоз, аллергии, галлюцинации, депрессии и даже маниакально-депрессивный психоз. Дексаметазон считается стероидом, и запрещен к применению спортсменами.

Вирусолог объясняет, что ни одно вирусное заболевание не лечится одним препаратом – здесь должна быть комплексная терапия. При определенной совместимости человека с дексаметазоном его могут назначить пациенту, но не как основное лечение.

Ранее рязанские врачи включили пятерых пациентов в испытание новейшего препарата для лечения больных с тяжелой формой COVID-19.