Американских экспертов впечатлил советский карабин КС-23

17.06.2020, 11:53, Разное

Эксперты из агентства «The National Interest» оказались в восторге от советского дробовика КС-23, который классифицируют как карабин из-за наличия нарезного ствола. Данное оружие является самым большим дробовиком производства СССР и РФ.

Советские оружейники разрабатывали дробовик КС-23 для нужд МВД, с его помощью предполагалось разгонять массовые беспорядки. Однако использовали его иногда для захвата опасных преступников. Для этого карабин оснастили 23-миллиметровой нарезной авиапушкой, пистолетной рукоятью и прикладом, который в зависимости от модификации является деревянным или фиксированным.

В США из-за большого размера дробовик КС-23 называют «ручной артиллерийской установкой». В качестве боеприпасов используются резиновые или пластиковые патроны, позднее добавили 23-мм газовые и электрошоковые. Помимо российских силовых структур дробовик КС-23 находится на вооружении некоторых азиатских стран.