 

Американских экспертов впечатлил советский карабин КС-23

17.06.2020, 11:53, Разное

Эксперты из агентства «The National Interest» оказались в восторге от советского дробовика КС-23, который классифицируют как карабин из-за наличия нарезного ствола. Данное оружие является самым большим дробовиком производства СССР и РФ.
Советские оружейники разрабатывали дробовик КС-23 для нужд МВД, с его помощью предполагалось разгонять массовые беспорядки. Однако использовали его иногда для захвата опасных преступников. Для этого карабин оснастили 23-миллиметровой нарезной авиапушкой, пистолетной рукоятью и прикладом, который в зависимости от модификации является деревянным или фиксированным.

В США из-за большого размера дробовик КС-23 называют «ручной артиллерийской установкой». В качестве боеприпасов используются резиновые или пластиковые патроны, позднее добавили 23-мм газовые и электрошоковые. Помимо российских силовых структур дробовик КС-23 находится на вооружении некоторых азиатских стран.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Самая дорогая модель Lexus в России выставлена на продажу

23.04 / Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после скандалов с недвижимостью

19.04 / Мнение: Это у него печоринское

13.05 / В ВОЗ рассказали об условиях отмены или ослабления карантина

19.04 / Галкин рассказал о причинах отсутствия своей ревности Пугачевой к Киркорову

05.06 / Лучший подарок: Анджелина Джоли отметила свое 45-летие крупным пожертвованием

28.04 / “Это похоже на полурежим”: Иностранцы рассказали о жизни в Китае после эпидемии

09.06 / Хоккеист Олег Петров женился на племяннице Софии Ротару

20.04 / Путин поддержал инициативу о первоочередной вакцинации от коронавируса медиков

21.04 / Александр Серов из-за кризиса готовится распродавать свой автопарк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска