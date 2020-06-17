 

США подняли истребители для сопровождения российских Ту-95

17.06.2020, 11:53, Новости дня

Вашингтон поднял в воздух истребители F-22 американских ВВС для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС, выполнявших плановый полет в районе границы РФ и Соединенных Штатов, следует из сообщения Минобороны.

«Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС … выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Полет длился 11 часов. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. 

Дальняя авиация России, как отмечают в Минобороны, регулярно совершает полеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, всегда – «в строгом соответствии с международными правилами».

Неделю назад США также поднимали истребители F-22 для сопровождения российских Ту-95 близ границы РФ и Соединенных Штатов. 

Отметим, что самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии. Так, по данным Минобороны, только в мае самолеты стратегической авиации США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.

Последний раз для сопровождения двух стратегических американских бомбардировщиков были подняты российские истребители Су-27 и Су-30. После приближения истребителей «американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России», сообщали в российском военном ведомстве.



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