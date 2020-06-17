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17.06.2020, 11:53, Новости дня

Рынок труда в РФ прошел пик коронавируса, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Котяков сообщил на социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей, что на данный момент рынок труда в РФ прошел пик коронавируса «значительно лучше, чем в целом ряде стран», передает РИА «Новости».

«Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ ситуация с безработицей лучше, чем в других странах. Вместе с тем он поручил правительству продлить выплату пособия по безработице.



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