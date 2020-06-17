США ухудшили свои позиции в Международном рейтинге конкурентоспособности

17.06.2020, 11:49, Новости дня

США опустились с третьего места на десятое в Мировом рейтинге конкурентоспособности Международного института управленческого развития (IMD).

Об этом сообщил Центр мировой конкурентоспособности, входящий в структуру института.

Теперь США отстают от Канады, Дании, Швеции и некоторых других стран.

Международный институт управленческого развития является «независимым академическим институтом с швейцарскими корнями и глобальным характером», который был основан почти 75 лет назад для лидеров бизнеса.

Ежегодный рейтинг замеряет способность экономик стран мира «генерировать процветание», говорится на сайте центра.

Ослабление позиций США началось в прошлом году, когда они опустились с первой строчки на третью.

По мнению центра, ключевым фактором в обращении вспять «позитивных траекторий роста» США и Китая стали торговые войны. По сравнению с прошлым годом Китай опустился с 14 места на 20-е.

Центр указывает в качестве главного показателя, отражающего снижение позиций Америки в рейтинге, «валовое накопление основного капитала, реальный рост», то есть инвестиции в развитие инфраструктуры, школ и благоустройство территорий, которые поддерживают движение экономики.

«В мире нет ни одной страны, которая добивалась бы устойчивых успехов, не поддерживая уровень благоденствия своего народа», – говорит директор центра Артуро Брис.

В качестве второго ключевого показателя, отражающего упадок, указывается «процент профицита/дефицита государственного бюджета». С начала 2020 финансового года бюджетный дефицит США раздулся примерно на 1,9 триллиона долларов, говорится на сайте Бюджетного управления Конгресса. По прогнозам управления, к концу 2020 финансового года дефицит составит 3,7 триллиона долларов.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял Сингапур. Центр отметил, что его успех связан с устойчивой работой экономики страны, которая отражается в хороших показателях международной торговли, инвестиций, занятости и рынка труда.