 

США введут новые санкции против Сирии

17.06.2020, 11:49, Новости дня

США введут в среду санкции, направленные на снижение доходов правительства президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы побудить его вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и договориться о прекращении почти десятилетней войны.

Посол США в ООН Келли Крафт заявила Совету Безопасности во вторник, что Вашингтон будет принимать меры, чтобы «помешать режиму Асада одержать военную победу».

«Наша цель – лишить режим Асада доходов и поддержки, которые он использует для совершения масштабных злодеяний и нарушений прав человека, что препятствует политическому урегулированию конфликта и серьезно ухудшает перспективы установления мира», – сказала Крафт.

Россия и Китай осудили план США по введению новых односторонних санкций. По словам посла России в ООН Василия Небензи, США подтвердили, что «цель этих мер – сместить законные власти» Сирии.



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