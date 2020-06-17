Мнение: Плохие предчувствия по поводу рубля

17.06.2020, 11:45, Разное

Похоже, в России запускают печатный станок. Может, всё ещё и обойдётся, но я на всякий случай придушил до минимума и свои рублёвые банковские счета, и свои рублёвые облигации. Если раньше сторонники взвешенной политики последовательно отбивали все атаки проповедников вертолётных денег, то теперь мы присоединились к клубу отложенной инфляции: печатный станок уже начал своё зловещее дело.

Полтора триллиона рублей, которые пошли первым траншем, несущественны, это небольшая сумма для российской финансовой системы. Проблема в том, что один раз начав печатать деньги, потом очень сложно остановиться. Исторический опыт показывает, что дальше с большой долей вероятности мы напечатаем ещё полтора триллиона, потом ещё 15, потом ещё 150, и так далее, пока система не пойдёт в такой разнос, что придётся резко рвать стоп-кран.

Инфляцию называют «налогом на бедных», но это только половина правды. Вторая половина правды заключается в том, широкие народные массы инфляцию… одобряют. Учёные проводили эксперимент, спрашивали на улицах случайных людей: согласитесь ли вы на увеличение инфляции в стране на 5%, если мы прямо сейчас выдадим вам на руки 50 долларов? Большая часть опрошенных искренне недоумевала — неужели кто-то в здравом уме откажется получить сто баксов за просто так?

Если вы думаете, что опрошенные делали в уме хитрые расчёты, предполагая, будто инфляция оживит экономику либо уменьшит их личное кредитное бремя, спешу вас разочаровать. Ход мысли опрошенных был проще и прямолинейнее: 50 долларов в кармане — это здорово, им вот прямо сейчас не хватает полтинника на что-то важное, а инфляция — это какая-то муть для высоколобых умников, которая никак не влияет на реальную жизнь.

На самом деле, конечно же, инфляция экономике вредна. Мы все помним девяностые годы, и потому мне не надо вдаваться в пространные теоретические объяснения, чтобы проиллюстрировать этот очевидный факт. Большой вред экономике приносят и бесплатные кредиты: они переводят конкуренцию из здоровой плоскости «кто лучше зарабатывает деньги» в нездоровую плоскость «кто крепче дружит с банкирами». Заканчивается это неизменно плохо, что мы видели не так давно на примере планово-дотационной экономики СССР. Бесплатные кредиты, которые после смерти Сталина начали раздавать колхозам и заводам, привели к закономерной деградации: колхозы не могли обеспечить страну продовольствием, заводы производили дорогие и низкокачественные товары. Одновременно с печатью рублей советское руководство зажимало цены, из-за чего в магазинах был дефицит самых простых товаров.

Нам опять сильно подгадила Америка. Если бы доллар вошёл в штопор гиперинфляции хотя бы этой весной, у противников печати денег появился бы очень убедительный аргумент. К сожалению, пока что финансовая катастрофа в США только набухает: несмотря на очевидные признаки неизлечимой болезни, доллар по-прежнему стабилен, а пузыри на рынках выглядят издалека довольно прочными.

В общем, коллеги, у меня плохие предчувствия по поводу рубля, — не такие плохие, как по поводу доллара и евро, но всё же достаточно плохие, чтобы я принял решение переложиться в защищённые от инфляции активы. Пока что ещё ничего непоправимого не произошло, и я надеюсь, что моя мера предосторожности окажется излишней. Тем не менее мы с вами знаем, что бывает, когда весёлая компания собирается «хлопнуть всего по одной рюмочке и разойтись». Сейчас наши власти находятся именно в такой ситуации.

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