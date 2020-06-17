Юлия Липницкая подтвердила беременность

17.06.2020, 11:42, Разное

Вчера издание Спорт-Экспресс со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова, сообщило о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. По его словам, ребенок фигуристки и Владислава Тарасенко, также бывшего российского фигуриста, должен появиться на свет в ближайшее время. Комментарий от Юлии на эти заявления не заставил себя ждать. Со спортсменкой связался “Матч ТВ”.

Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в своё время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова, – сказала Липницкая.

Отметим, что об отношениях спортсменов практически ничего неизвестно. Слухи о том, что Владислав и Юлия встречаются, появились в фанатской среде около года назад. В июле 2019-го спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко

Юлия Липницкая, самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного фигурного катания, завершила спортивную карьеру в 2017 году. Об этом агентству ТАСС сообщила мама спортсменки Даниела Липницкая, отметив, что ее дочь прошла курс лечения от анорексии.

О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации (Федерации фигурного катания на коньках России. – Ред.) еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии… Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной,

– объясняла тогда Даниела.