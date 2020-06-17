 

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук выходит замуж

17.06.2020, 11:42, Разное

26-летняя певица Катя Кищук, экс-участница группы SEREBRO, а ныне – сольная артистка KATERINA, похоже, скоро сменит холостой статус на замужний. На своей странице в Instagram она показала помолвочное кольцо, подписав снимок “Плачу”. Сделала она это на английском, в том числе потому, что молодой человек Кати – 25-летний рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон, более известный под псевдонимом Slowthai – родом из Великобритании.

О романе Кищук и Slowthai стало известно в этом году после одного из прямых эфиров девушки. В эфире певица учила молодого человека говорить по-русски, целовала в губы, дав понять, что между ними больше, чем просто дружба. Затем они стали частыми гостями соцсетей друг друга: он признавался ей в любви, а она писала о нем романтичные оды:

Хочу сказать, что мой парень прекрасен и что я никогда не чувствовала себя такой сильной и красивой.

Катя КищукSlowthaiКатя Кищук и SlowthaiКатя Кищук и SlowthaiПримечательно, в 2019 году СМИ писали о том, что Катя вышла замуж за своего – на тот момент – бойфренда, эстонского рэпера Томми Кэша. Причиной тому стали свадебные снимки, которые пара опубликовала в Instagram. Романтичные фото из Парижа они подписали: “Она сказала “да” и “Я согласна”. Но этот “брак” в итоге оказался фикцией, и через какое-то время пара распалась.



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