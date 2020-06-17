Мнение: Нейросети, рисующие лицо Дориана, и неонацистская реклама Сочи

17.06.2020, 11:40, Разное

…Итак, вчера мы задались вопросом, почему этот антиноевский тип красоты такой стойкий в культуре?

С пятого века до нашей эры от него никуда не скрыться (только в Средневековье получилось).

Существует несколько версий, объясняющих эту загадку (а она мучит чувством стыда многих, например, тех, кого привлекает "арийская" живопись, скульптура и фотография тоталитарной Германии).

Эта реклама жилого массива "Горки Город" под Сочи вызвала в 2011 году скандал и обвинения в неонацизме. Художник: https://www.dopingpong.info/



Первое объяснение такое:

все художники европейской цивилизации ("белые", а также представители других рас, прошедшие у них учебу) находятся под стойким "радиоактивным" влиянием древнегреческой культуры. Две с половиной тысячи лет назад изобрели древние греки эту формулу — быть может, вдохновляясь какими-то своими местными красавцами из микроэтноса (вымершего уже), а быть может, рассчитав это идеальное лицо по логарифмической линейке.

И с тех пор все "в Европе" учатся рисовать на копиях с тех самых статуй, этот канон вбивается в подсознание, как дважды два четыре.



Источник фото

А на самом деле, мол, таких лиц и не существует в природе, и художники просто следуют вбитому штампу. Точно так же, как написал однажды Плиний, что ёжики накалывают яблоки на иголки и так ходят (а это неправда), так и продолжают это до сих пор в детских книжках и мультиках рисовать…

***

Однако этот канон красоты настолько был гегемоном на протяжении столетий, что поверить в то, что происходило это царствование вообще без какого-то подкрепления настоящей природой, живыми людьми, на одной голой теории — трудно.

Да, идеальные воплощения канона этой красоты, как леди Гамильтон в 18-м веке, или Антиной во 2-м веке, рождались крайне редко (и почти всегда входили в историю). Но отдельные черты, конечно, художники наблюдали вживую, и собирали из них идеалы на картинах, будто паззлы.





Симеон Соломон. "Вакх", 1867 год



Второе объяснение звучит так:

этот тип идеальной "бессмысленной" красоты такой стойкий, потому что он действительно отвечает нашим подсознательным представлениям об идеальной красоте.

Наверняка вам попадались подобные коллажи, когда много-много фотографий накладывались друг на друга, чтобы сделать "усредненное лицо".

На этом коллаже каждая картинка – это обложка журнала Вог за последние 25 лет в каждой обозначенной стране. В итоге выходит, что подсознательно предпочитаемые (фоторедакторами) идеалы женщин во всех странах похожи как близнецы (источник)



(+ Статья про идеальное среднее лицо в рекламах разных брендов).

Когда психологи проделали этот эксперимент с наложением фотографий в первый раз, и попросили людей выбрать из пачки отпечатков самые красивые, их поразили результаты — большинство людей выбирали не настоящие лица, а именно усредненные. Именно такие, со стертой индивидуальностью, казались наиболее привлекательными.

Тут победитель, сумма всех фотографий, в последнем ряду.



Несколько десятилетий назад пластический хирург Стивен Марквардт пораздумывал над этим, и рассчитал схему такого идеального лица (она теперь называется Marquardt mask).

В ней по принципу золотого сечения и других подсознательно приятных зрению вещей рассчитано, каким должно быть расстояние между глазами, длина носа, пропорции губ. (Тут подробно на русском; на английском другая статья).

Еще обе стороны лица, конечно, должны быть идеально симметричны.

Люди, родившиеся красивыми, как один (даже в разных расах) подходят под пропорции этой маски.

Люди, пришедшие к пластическому хирургу, исправляются с помощью ее наложения. (При макияже, при мелких диспропорциях, она тоже используется).

Когда наложили эту схему на знаменитые своей красотой произведения искусства, оказалось, что тоже все работает.

А вот еще такое наводящее на мысли видео есть

Созданный древними греками канон красивого лица подходит под данную схему (они были большие любители правильного пропорционирования).

Приятен ли он нашему глазу до сих пор? По произведениям искусства 21 века это не видно (там людей маловато), можно попробовать поискать их в фотографии, но тут все осложняется модой, героиновым шиком, фитнессом и т.п.

Тогда попробуем по-другому: вот цикл расцвеченных античных статуй. Красивы ли они нам, если воспринимать их как живых людей?

Да, красивы, хоть лица и немножко тяжеловаты.

***

Таким образом, получается, что этот канон идеальной "греческой" красоты оказался таким стойким в европейском искусстве двух с половиной тысячелетий по совокупности причин:

он отвечает нашему представлению о прекрасном — идеальное усредненное лицо с большими широко расставленными глазами, четкими губами и подбородком, вдобавок без следов, которые оставляют эмоции и размышления на лице с помощью мимики. Этот шаблон продолжает быть востребованным на обложках модных журналов.

будучи усредненным, он отвечает универсальному представлению разных народов Европы о прекрасном, а если хочется, то ему легко придавать свои собственные этнические оттенки. При этом особенно блондинистый вариант притягателен из-за свой "чистоты" и безмозглости (поэтому не надо особо стыдиться бесконтрольной симпатии к Лени Рифеншталь: положительная реакция на правильные "арийские" лица — это просто рефлекс).

художники, тренируясь на этих статуях, выучивали эту маску Марквардта на примере Антиноя и других антиков, и постоянно — и подсознательно, и нарочно — воспроизводили ее, рисуя с живых натурщиков, подгоняя их черты под этот заученный канон.

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Но вернемся к Дориану Грею, который по книге является визуальным воплощением этого идеала и тем покоряет и эрудитов, и просто зрячих.

Бывает ли такая красота в реальной жизни, можем ли мы найти фотографии людей, чтобы представить Дориана получше?

Да, бывает, но как подчеркивает сэр Генри, она связана с юностью, и как только молодость уйдет — эта красота исчезнет.

И дело не только в свежести коже и блеске глаз.

Человек мыслит и развивается, испытывает эмоции.

И по мере того, как он это делает, его мимика меняет его черты лица.

Даже если человек старается не пользоваться своей мимикой, все равно, психическая жизнь меняет выражение его лица (и поэтому профессионалы по лицу умеют определять битых жен — по тому, как именно застыло оно в неподвижности и пытается не выдать чувства).

Чем больше человек живет, тем более ассиметричны становятся половины лица (потому что он предпочитает пользоваться разными полушариями мозга).

Найти аналоги в современной фотографии Дориану можно — на снимках очень молодых людей.

Василий Степанов ("Обитаемый остров")



Другой мальчик, иностранный



Причем чем меньше мужественности в лице, тем лучше (недаром Антиной – гей-икона; и Дориан).

Niels Schneider в фильме Les Amours Imaginaires (2010)



Вчера в комментариях также вспомнили Бьорна Андресена (юношу из "Смерти в Венеции" Висконти), а также Игоря Красавина (принца Патрика из фильма "Не покидай"). Видите, они слишком молоды — на моих примерах выше все-таки чуть-чуть постарше и помясистей ребята.

Этот тип красоты крайне мимолетен, ускользающ (среди 4 лиц выше — два актера, и вы можете погуглить, что с ними стало: это еще молодые мужчины, но не следа этой убийственной прелести).

Картина Бэзила была шедевром, в первую очередь, потому, что ему удалось одновременно и запечатлеть извечный идеал красоты, подсознательно знакомый каждому, и одновременно показать, что это живой, реальный человек (в современной одежде и на современном фоне, "заземлить" идеал).

Именно это поражало.

И еще, вдобавок, ему удалось ухватить это мимолетное мгновение юношеской прелести.

Можно ли найти актера, который бы так выглядел, и смог бы хорошо сыграть Дориана Грея?

Очень вряд ли. Потому что тут нужно именно полное отсутствие осмысленности, ощущение невиности — но при этом актер, как бы он ни был красив, не может "просто ходить" в кадре, он должен еще и играть уметь, иметь что-то в голове, какой-то осмысленный жизненный опыт (иначе выходит плохо, см. "Обитаемый остров").

Быть может, стоит дождаться нового юного Райана Филиппса (и то, тот был недостаточно красив для этой роли).

Одной из причин, по которой знакомые Дориана так долго не верили в его испорченность — это именно вот эта младенческая прелесть.

Между тем, тут очень кстати нашлась ссылочка про нейросети, преобразующие фотографии в картины. И я решила поэкспериментировать над имеющимися фотографиями, чтобы показать, примерно какое лицо было на портрете Дориана Грея.

О соответствии стилю живописи тут думать и не стоит, главное, что это некий 19 век получился.

Зато эти коллажи позволят нам абстрагироваться от фотографий (живых людей) и предствить эти лица на полотнах (и какое они производили впечатление, если знать, что натурщик — один в один точно такой же).

Итак, робот, поехали!

А вот, наконец, нашлась! нашлась!

Это настоящая картина, написанная неким прерафаэлитом (анонимный художник круга Симеона Соломона).

Он продается как портрет дамы, но спокойно может быть и портретом юноши.

Вот оно, искомое — то самое лицо леди Гамильтон, написанное в манере прерафаэлитов-эстетов.

Этот анонимный художник — троечник, а Бэзил был отличник, но как-то примерно так, с поправкой на качество живописи, выглядело лицо на портрете Дориана Грея. (Сама картина при этом паршивенькая).

***

Нам остался (надеюсь) только 1, последний выпуск на тему Дориана, в котором мы поговорим о фильме с Колином Фертом и прочих свежих экранизациях.

Загоним им гвозди в крышку гроба, так сказать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

UPD: нет, мне нравятся совершенно другие мужики.