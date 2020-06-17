 

Федор и Виктор Добронравовы проникновенно исполнили песню Анны Герман

17.06.2020, 11:37, Разное

Добронравовы опубликовали в соцсетях свежее видео из цикла “Добрые
песни”. Федор и Виктор спели дуэтом. Стоит отметить, что знаменитости обладают
прекрасными голосами.

Виктор Добронравов не только
профессиональный актер. Он давно и успешно занимается музыкой. У артиста есть своя группа “Ковер-Квартет”.

Интернет-пользователи поблагодарили звезд за
душевное исполнение. “Какой молодой и теплый голос! Как же с вами хорошо”, “Спасибо за светлую душу! Очень подняли настроение”, “Очень приятно слушать ваши песни,
музыку. Думаю, главное – наличие глубокого смысла и отсутствие фальши, все
искренне и от души. Благодарю вас”, – написали поклонники в комментариях.

Добавим, что Федор Добронравов, возможно, скоро вернется на съемочную площадку сериала “Сваты”. Работа над картиной была заморожена
из-за пандемии коронавируса. Создатели теленовеллы надеются, что эпидемиологическая обстановка улучшится, и все вернется на круги своя.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 11 Июн 2020 в 1:28 PDT

Ранее коллега Федора Добронравова по сериалу “Сваты” Анна Кошмал сообщила, что седьмой сезон будет состоять из 12 серий. Вопреки
слухам в этой части задействованы все звезды ситкома.



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