 

Тарифы ЖКХ: как снизить выплаты

17.06.2020, 11:37, Разное

Ограничение уровня роста цен на услуги ЖКХ рассматриваются в качестве одной из мер социальной поддержки населения на фоне экономического спада из-за коронавируса в России. Впрочем, совсем заморозить тарифы не получится, иначе проблемы с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 годов возникнут уже у коммунальщиков.

В результате ежегодная индексация тарифов ЖКХ все-таки произойдет, однако с некоторыми ограничениями. Где-то услуги подорожают минимально, а где-то и вовсе останутся на прежнем уровне.

Кроме того, важно помнить о том, что иногда люди переплачивают за услуги ЖКХ по вине управляющей компании или из-за банальных ошибках в расчетах. Для таких случаев предусмотрен механизм снижения выплат.

Если будет установлено, что фактическое увеличение размера выплат за услуги ЖКХ превышает предельный показатель, установленный для муниципалитета, то виновному выпишут предписание об устранении нарушений. В течение 15 рабочих дней после получения соответствующего документа размер выплаты должен быть изменен.

Однако и это не все – у человека есть возможность вернуть те деньги, которые он уже заплатил по несправедливому тарифу ЖКХ. “Гражданину по его заявлению выплачивается компенсация”, – объяснила юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.



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