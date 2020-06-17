В Дагестане возбудили уголовное дело после волнений в лагере азербайджанцев, застрявших в России из-за коронавируса

17.06.2020, 11:35, Новости дня

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после конфликта с участием граждан Азербайджана, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК (“Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти”) и ч. 1 ст. 167 УК (“Умышленное повреждение чужого имущества”).

В пункте временного размещения в Дагестане на границе с Азербайджаном накануне произошли столкновения между полицейскими и гражданами Азербайджана. Сотни азербайджанцев застряли в России из-за эпидемии коронавируса и пытаются вернуться домой.

По словам Темирбекова, в результате инцидента пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждено пять служебных автомобилей. “Причиненный ущерб оценивается на сумму около 400 тысяч рублей”, – уточнил представитель ведомства.

Как стало известно “Регион online”, под подозрением находятся 10 человек, они задержаны и проходят следственные мероприятия. Им грозит ответственность вплоть до уголовного срока на 10 лет.

Накануне ситуацию в Дагестане обсудили власти Дагестана и азербайджанская делегация. По словам вице-премьера Дагестана Рамазана Джафарова, 16 июня через границу пропустили 155 человек. Согласно договоренности с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, через границу будут пропускать от 100 до 130 человек. Начальник Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Арзу Дашдамиров заявил, что со следующей недели, возможно, удастся увеличить число тех, кто будет пропущен через границу.

Пресс-служба Дербентского района республики сообщила 17 июня, что накануне на родину отправились 155 граждан Азербайджана.

“Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкенсткого районов, выехали домой на автобусах”, – говорится в сообщении. Очередная отправка граждан Азербайджана из Дагестана запланирована на следующей неделе.

Конфликт начался вечером 15 июня. По словам главы Дербентского района республики Фуада Шихиева, азербайджанцы получили список с именами 120 человек, которым разрешили пересечь границу и вернуться домой. “В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения”, – объяснил он.

Возмущение застрявших на границе граждан Азербайджана вызвали, в частности, критерии формирования списков на выезд и отсутствие справедливой очереди:

“Понятно, что женщины и дети имеют приоритет. Но количество молодых людей было немаленьким. Мы живем здесь около месяца, но тем, кто приехал в Дагестан всего несколько дней назад, разрешили въехать в Азербайджан”, – ​заявили ожидающие на границе.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии. Ведомство утверждает, что были развернуты палатки для проживания 360 человек. Застрявшие на границе люди говорят, что условия в лагере “невыносимые”: “Палатки очень нагреваются в течение дня. Ночью, напротив, холодно. Здесь нет возможности помыться. У многих нет денег, чтобы купить еду”. По свидетельствам очевидцев, ситуация в лагере очень напряженная, люди злы и расстроены: “Несколько человек были задержаны на три-пять дней просто за то, что потребовали вернуть их на родину”.

По данным источников “Кавказ.Реалии”, у Кулларского поста остаются около 400 человек. Всего открытия границ в Дагестане ожидают около тысячи азербайджанцев.