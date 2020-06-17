В России за сутки зафиксировали менее 8 тысяч новых случаев коронавируса

17.06.2020, 11:35, Новости дня

По данным на 17 июня, за прошедшие сутки в России зафиксировали 7843 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Днем ранее было выявлено 8248 новых случаев. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заразился 553 301 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1065, в Московской области – 680, Нижегородской области – 238, в Ханты-Мансийском АО – 237.

Умерли за прошедшие сутки 194 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, скончались 7478 человек. Выздоровели в общей сложности 304 342 человека (+10 036 человек за минувшие сутки).

По данным Роспотребнадзора, за сутки были сделаны 284,6 тысячи тестов на коронавирус, всего проведено 15,6 миллиона лабораторных исследований.

Россия остается на третьем месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, на первом – США (2 208 400 заразившихся). За прошедшие сутки в мире зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом – 142 557. Значительный вклад в такой прирост внесла Бразилия, где за одни сутки выявили 37 тысяч инфицированных (всего 928 834).

Тем временем в Пекине отменили сотни авиарейсов на фоне ситуации с новой вспышкой коронавируса в городе, сообщают азиатские СМИ.

Желающие уехать из китайской столицы должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии у них COVID-19.

Ранее в Пекине повысили уровень опасности из-за коронавируса и ввели масштабные ограничительные меры. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от “поездок не первой необходимости” и оставаться дома. Все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице “чрезвычайно серьезной”. За минувшие сутки в столице Китая выявили 27 новых случаев заболевания. Таким образом, за прошедшие пять дней число заразившихся в Пекине превысило 100 человек.