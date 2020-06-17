Жительница Сочи обнаружила змею под капотом автомобиля

17.06.2020, 11:30, Новости дня

В Сочи спасатели помогли женщине достать из-под капота ее машины змею.

Инцидент произошел 16 июня. Женщина из поселка Солоники позвонила спасателям и сообщила, что под капот ее автомобиля залез большой полоз, она может видеть только хвост змеи, передает портал «Юга.ру».

Самостоятельно достать змею она не пыталась из-за испуга. Сосед хотел помочь женщине, даже подцепил полоза веревкой, но достать животное не получилось.

Прибыв на место, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС РФ сняли фару легкового автомобиля, открутили передний бампер и только после этого смогли достать полоза из-под капота. Змею выпустили в лес.

Напомним, в мае на юго-западе Москвы в квартиру заползла змея. В январе жительница Тулы обнаружила змею в туалете.